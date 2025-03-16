Защитник «Ахмата» Ибишев назвал «очень хорошей» идею о паузах в матчах РПЛ во время Рамадана

Защитник «Ахмата» Турпал-Али Ибишев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об игре во время священного для мусульман месяца Рамадан.

— Каково играть в пост?

— У нас в команде 4-5 человек держат пост. Это очень тяжело.

— Матчи сборной, куда ты вызван, будут в 8 вечера. До этого времени ты не можешь ни есть, ни пить...

— Не могу. Если честно, уже долгое время играю в футбол и каждый год держу пост в Рамадан. Я уже привык. Но все равно бывает сложно. Вечерние матчи — самые тяжелые.

— Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев предложил, чтобы во время Рамадана матчи РПЛ могли приостанавливать, чтобы футболисты, которые держат пост, могли поесть и попить.

— Это очень хорошая задумка. Это поможет.

В 2025 году Рамадан начался 28 февраля и закончится вечером 29 марта.