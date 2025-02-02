«Спартак» объявил о расторжении контракта с Николсоном

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон покинул клуб, сообщает пресс-служба красно-белых.

Контракт с 27-летним ямайцем расторгнут по соглашению сторон.

Николсон выступал за «Спартак» с января 2022 года. Он провел 57 матчей, забил 16 мячей и сделал шесть голевых передач. В текущем сезоне в активе форварда 4 гола и 2 результативные передачи в 14 играх во всех турнирах.

2 января появилась информация, что Николсон продолжит карьеру в мексиканской «Тихуане».

«Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков в 18 турах.