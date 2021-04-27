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Газизов рассказал, сколько «Спартак» мог заработать на продаже Кокорина в «Рому»

00:40
Александр Кокорин. Фото Instagram
Александр Кокорин. Фото Instagram
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Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, что мог продать нападающего Александра Кокорина в «Рому», а не в «Фиорентину».

«Появление Кокорина — это инициатива моя, но поддержанная первым лицом. Его продажа в «Фиорентину»? Так его и в «Рому» можно было сразу продавать. Были предложения. Можно было это сделать и продать чуть дороже. В районе 5-7 миллионов евро. Можно было сразу заработать, но такие деньги для «Спартака» — это неинтересный кейс. И решено было дальше продолжать историю с Сашей.

Я верю в него и уверен, что это очень серьезный футболист. Большого качества футболист.

У него был COVID. После этого начались определенные мышечные травмы. Сегодня ни один специалист не скажет, почему так происходит. Можно сказать, что это отговорка. Но у Саши не было проблем в «Сочи». Я не снимаю с себя ответственности. Но эта наша общая история. Надо было подождать.

Я рад, что Саша будет играть в Италии. Но мне кажется, что он еще не все сказал в РПЛ», — сказал Газизов в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«В условиях лимита он оказался не нужен в России...» Газизов о переходе Кокорина в «Фиорентину»

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