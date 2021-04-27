Газизов рассказал, что готовится к судебному разбирательству со «Спартаком»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовых спорах со «Спартаком».

«Спартак» для меня близкий клуб. Я искренне работал, искренне переживал, чтобы он стал чемпионом. Но сейчас я работаю в другом клубе. И переживаю за него.

3:0 — это большой счет. Конечно, радовался. Но общался с болельщиками «Спартака» и сказал: «Ничего личного». Приятно, что многие это понимают. Нет никакого злорадства.

Денег мне должен остался не «Спартак». Все мои договоренности у меня были с Леонидом Федуном. У меня были с ним определенные договоренности, и они остались на бумаге. Но я не получил ни ответа, ни привета. Значит, будем решать через суд», — сказал Газизов в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ранее «СЭ» сообщал, что на данный момент «Спартак» выплатил Газизову за досрочное расторжение контракта только первый транш в 100 миллионов рублей. По соглашению, которое было подписано Федуном, должны были быть еще три выплаты в сумме на 400 миллионов рублей. Но «Спартак» не выплачивает их и пытается минимизировать сумму компенсации.

Газизов покинул красно-белых 8 декабря 2020 года. Он проработал в московском клубе меньше полугода. Сейчас спортивный функционер занимает пост генерального директора «Уфы».