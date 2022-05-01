Газизов рассказал о возможности выкупа Урунова у «Спартака»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о будущем полузащитника Остона Урунова, права на которого принадлежат «Спартаку».

— Появилась информация, что Уфа отказалась от выкупа Урунова.

— Нет, мы не определились. Если у нас денег нет, как мы его выкупим. Смешно сказать: «Уфа решила выкупить Урунова». И что? Миллиона евро нет. Мы же адекватные люди и говорим, что имеем. Будут деньги, будем по-другому говорить. Останемся, во что я верю, будем думать. Сегодня Остон показал, что он хороший футболист.

В этом сезоне 21-летний футболист провел 13 матчей в Тинькофф РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Ранее появилась информация, если футболист вернется в «Спартак», клуб будет искать для него новую команду. Хавбек также может быть переведен в любую команду красно-белых.