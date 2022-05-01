Защитник «Химок» Брайн Идову рассказал о финансовом положении клуба.

«Дефицита экипировки пока нет. Будем крутиться, если проблема возникнет. Запас? Как повезет, все зависит от поля, от соперников.

Новый проект у «Локомотива»? Они вышли на новый стиль. Получилась резкая смена. Есть старожилы, есть другие игроки. Но ничто не вечно, как говорится», — сказал Идову.

«Химки» продлили беспроигрышную серию в чемпионате страны до семи матчей. Подопечные Сергея Юрана до матча с «Уфой» (1:1) победили «Крылья Советов» (4:1), ЦСКА (4:2), «Рубин» (3:2) и «Урал» (1:0) и сыграли вничью с «Сочи» (0:0) и «Нижним Новгородом» (0:0).