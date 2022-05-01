Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:37

«Дефицита экипировки пока нет». Идову — о финансах «Химок»

Защитник «Химок» рассказал о финансовом положении клуба
Мария Куцубеева
,  
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Защитник «Химок» Брайн Идову рассказал о финансовом положении клуба.

«Дефицита экипировки пока нет. Будем крутиться, если проблема возникнет. Запас? Как повезет, все зависит от поля, от соперников.

Новый проект у «Локомотива»? Они вышли на новый стиль. Получилась резкая смена. Есть старожилы, есть другие игроки. Но ничто не вечно, как говорится», — сказал Идову.

«Химки» продлили беспроигрышную серию в чемпионате страны до семи матчей. Подопечные Сергея Юрана до матча с «Уфой» (1:1) победили «Крылья Советов» (4:1), ЦСКА (4:2), «Рубин» (3:2) и «Урал» (1:0) и сыграли вничью с «Сочи» (0:0) и «Нижним Новгородом» (0:0).

Брайн Идову
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украинская теннисистка Костюк требует отстранения россиян, а ее хейтят
Рекордсмен ФНЛ, поддерживал «Спартак», а теперь поссорил Дзюбу с Геничем и выиграл РПЛ. Кто такой Иван Сергеев, сменщик Азмуна в «Зените»
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — чемпион после победы над «Локо» и другие матчи
«Ахмат» — ЦСКА: гол Конате отменили после просмотра ВАР
Ахмат" забил ЦСКА впервые за пять
«Ахмат» — ЦСКА: Уткин открыл счет после ошибки Акинфеева
Газизов: «Года через два-три в РПЛ будут новые звезды»
Газизов рассказал о возможности выкупа Урунова у «Спартака»
Идову оценил перспективы Лантартова и Агаларова перейти в российский топ-клуб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Идову оценил перспективы Лантартова и Агаларова перейти в российский топ-клуб

Газизов рассказал о возможности выкупа Урунова у «Спартака»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости