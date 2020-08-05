Газизов рассказал, как попал в «Спартак»

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, как принял предложение перейти в московский клуб. Ранее он занимал аналогичную должность в «Уфе», в «Спартак» он перешел 10 июля после ухода Томаса Цорна.

— Как я оказался в «Спартаке»? Это вопрос больше к Леониду Арнольдовичу (Федуну), — сказал Газизов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24». — Мне поступило предложение, я недолго думал и принял вызов. Для меня это вызов в плане профессиональных и человеческих качеств. Насколько я смогу руководить таким огромным клубом, как «Спартак».

Пришло предложение. Я думал, разговаривал, несколько раз встречался с Леонидом Арнольдовичем. Я понял, что мне доверяют, что у меня есть возможность. Я почувствовал, что смогу. Так я и оказался в «Спартаке».