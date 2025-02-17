Глушаков: «Главное, что получаю удовольствие от футбола. Завершить карьеру я всегда смогу»

Полузащитник Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном завершении профессиональной карьеры.

— Не думали, что «Химки» могут быть вашим последним клубом в профессиональной карьере?

— Только время покажет. У меня есть желание и силы играть. Завершить карьеру я всегда смогу. На данный момент я тренируюсь и играю в «СКА Ростов», у нас есть определенные договоренности с Васей Вакуленко [Бастой]. Главное, что я получаю удовольствие от футбола, — сказал Глушаков «СЭ».

Последним клубом Глушакова являются «Химки», которые 38-летний полузащитник покинул этой зимой. В сезоне-2024/25 он провел за подмосковную команду 8 матчей и не отличился результативными действиями.