РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Федун и Газизов посетили товарищеский матч «Спартака-2»

10 июля 2020, 16:32
10 июля. Москва. Шамиль Газизов (справа) и главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 10 июля. Москва. Леонид Федун и Шамиль Газизов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
10 июля. Москва. Шамиль Газизов (справа) и главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Владелец «Спартака» Леонид Федун и новый генеральный директор клуба Шамиль Газизов посетили матч второй команды красно-белых с «Торпедо».

Во вторник «Спартак» объявил об увольнении с поста генерального директора Томаса Цорна.

Газизов занимал пост генерального директора «Уфы» с 2011 года. При нем уфимский клуб впервые в своей истории вышел в элитный дивизион чемпионата страны.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 24017
Все опросы
Какое место займет «Спартак» в чемпионате-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир