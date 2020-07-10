Федун и Газизов посетили товарищеский матч «Спартака-2»
10 июля 2020, 16:32
Владелец «Спартака» Леонид Федун и новый генеральный директор клуба Шамиль Газизов посетили матч второй команды красно-белых с «Торпедо».
Во вторник «Спартак» объявил об увольнении с поста генерального директора Томаса Цорна.
Газизов занимал пост генерального директора «Уфы» с 2011 года. При нем уфимский клуб впервые в своей истории вышел в элитный дивизион чемпионата страны.
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