Газизов: «Уфа» не может повлиять на выдачу лицензии «Факелу» для выступления в РПЛ. Не надо стравливать клубы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал тот факт, что его команда может заменить «Факел» в РПЛ в сезоне-2022/23.

«Я категорически против стравливания наших клубов. «Уфа» ни коем образом не могла повлиять на выдачу лицензии «Факелу». Сейчас по социальным сетям развернули волну гневных комментариев, будто только «Уфа» выступает бенефициаром этого скандала. Возможно, кому-то выгодно представлять именно так», — цитирует Газизова Sport24.

Ранее сообщалось, что стадион «Факела» не соответствует сертификату уровня РПЛ, из-за чего клуб получил временную лицензию до 6 июля. Если замечания не будут исправлены, их место в РПЛ займет «Уфа».