Источник: Мацей Рыбус может продолжить карьеру в «Спартаке»

Экс-игрок «Локомотива» Мацей Рыбус может перейти «Спартак» в скором времени, пишет Interia. Завтра, 10 июня, 32-летний футболист пройдет медосмотр.

9 июня футболист сообщил, что покинул московский клуб.

Рыбус перешел в «Локомотив» в июле 2017 года. В составе команды он дважды выигрывал Кубок России, а также по одному разу становился чемпионом и обладателем Суперкубка страны. На его счету 3 гола и 12 результативных передач в 136 матчах за железнодорожников.