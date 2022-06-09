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Червиченко — о переговорах Дзюбы с «Фенербахче»: «Сумма, которую запросил Артем, вполне нормальная»

Червиченко отреагировал на переговоры Дзюбы с «Фенербахче»
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что форвард Артем Дзюба ведет переговоры с «Фенербахче» и хочет получать 2 миллиона евро в год.

«Сумма, которую запросил Артем, вполне нормальная. Для турецкого футбола это не огромная цифра, если Артем только зарплату просит и больше ничего. Вполне возможно, что 1-2 года он там поиграет. Не особо слежу за «Фенербахче», но часто бывает, что кто-то из наших ребят туда попадает и показывает неплохую игру. Может, им сейчас как раз и нужен небыстрый игрок, но который способен откинуть, дать передачу, забить пенальти и продавить. Тут надо понимать, чего хочет сам Артем. Если есть предложения из московских клубов и ему тут комфортно, то можно и остаться. Тут все зависит только от него самого», — сказал Червиченко «СЭ».

Ранее комментатор Дмитрий Шнякин сообщил, что Дзюба ведет переговоры с «Фенербахче» и хочет получать 2 миллиона евро в год.

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Он выступал за клуб с июля 2015 года. За семь лет в составе питерского клуба нападающий провел 249 матчей, забил 108 голов и сделал 71 результативную передачу.

Артем Дзюба
ФК Фенербахче
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Источник: Дзюба готов продолжить карьеру в «Фенербахче»

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