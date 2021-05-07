Газизов отреагировал на информацию об интересе к Голубеву со стороны «Локо» и «Краснодара»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» интерес «Локомотива», «Краснодара» и «Крыльев Советов» к полузащитнику уфимцев Артему Голубеву. Ранее, 7 мая, об этом сообщал RT.

«Об интересе этих клубов узнал от вас. Будем ли готовы отпустить, если поступит какое-то конкретное предложение? У нас тяжелое положение. Сейчас хотелось бы сконцентрироваться на играх, будем думать потом, после окончания чемпионата», — сказал Газизов «СЭ».

В текущем сезоне 22-летний Голубев провел в составе «Уфы» 28 матчей и забил один гол.

(Екатерина Звенигородская)