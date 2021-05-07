Онопко считает, что матч с ЦСКА даст двойную мотивацию тренеру «Краснодара» Гончаренко

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром». Встреча пройдет 8 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

«ЦСКА не в лучшей форме? То, что было — ушло в историю, — сказал Онопко «СЭ». — О неудачных матчах никто думать не будет. У ЦСКА осталось две очень важные игры. Они все проанализировали, чтобы больше не допускать ошибок. Эта игра будет интересна во всех аспектах. Виктор Михайлович Гончаренко знает, как действует ЦСКА. Для Гончаренко этот матч дает двойную мотивацию. ЦСКА — это топ-клуб, а Виктор Михайлович совсем недавно в «Краснодаре». Естественно, что ему необходимо набирать баллы для своего статуса. Эта игра очень важна для него. Понятно, что если будут неудачные выступления, то ему зададут вопросы. А так, шансы у команд одинаковые».

Онопко также предположил, скажется ли отсутствие Влашича на игре ЦСКА.

«Влашич очень важен для ЦСКА. Он один из лидеров премьер-лиги. Получится не очень хорошо, если Влашича не будет на поле. Хотя, конечно, незаменимых нет, и матч всё равно состоится. Ребята, которые выйдут на поле, выложатся на все 100%. Футбол — это коллективный спорт, тут каждый может подстраховать. Надеюсь, что Влашича мы завтра, все-таки, увидим», — добавил Онопко.

(Артем Бухаев)