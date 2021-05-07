Полузащитник «Уфы» Голубев попал в сферу интересов «Локомотива» и «Краснодара»
13:46
Полузащитник «Уфы» Артем Голубев привлек интерес трех российских клубов, сообщает RT.
По информации источника, на 22-летнего футболиста претендуют «Крылья Советов», «Краснодар» и «Локомотив».
В сезоне-2020/21 Голубев провел 28 матчей за «Уфу», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро. Отметим, что Голубев является воспитанником «Краснодара».
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/859817-lokomotiv-krasnodar-interes-golubev
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