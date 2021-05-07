Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Полузащитник «Уфы» Голубев попал в сферу интересов «Локомотива» и «Краснодара»

13:46
Артем Голубев. Фото ФК «Уфа»
Артем Голубев. Фото ФК «Уфа»
Теги:

Полузащитник «Уфы» Артем Голубев привлек интерес трех российских клубов, сообщает RT.

По информации источника, на 22-летнего футболиста претендуют «Крылья Советов», «Краснодар» и «Локомотив».

В сезоне-2020/21 Голубев провел 28 матчей за «Уфу», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро. Отметим, что Голубев является воспитанником «Краснодара».

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/859817-lokomotiv-krasnodar-interes-golubev

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

На Олимпиаду прорвалась 140-килограммовый трансгендер. Намечается скандал
Канада — чемпион. А Россия даже с огромными талантами снова без золота
Фонсека рассказал, почему «Рома» вылетела из Лиги Европы
Потапов сменил «Авангард» на «Трактор»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд