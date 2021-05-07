Полузащитник «Уфы» Голубев попал в сферу интересов «Локомотива» и «Краснодара»

Полузащитник «Уфы» Артем Голубев привлек интерес трех российских клубов, сообщает RT.

По информации источника, на 22-летнего футболиста претендуют «Крылья Советов», «Краснодар» и «Локомотив».

В сезоне-2020/21 Голубев провел 28 матчей за «Уфу», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро. Отметим, что Голубев является воспитанником «Краснодара».