Газизов о стыках с «Оренбургом»: «Против нас будет играть самая крепкая и сильная команда ФНЛ»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о предстоящих стыковых матчах с «Оренбургом».

«Однозначно против нас будет играть самая крепкая команда ФНЛ. Даже без разговоров. Самая сильная и сбалансированная команда ФНЛ на сегодня. Какая тут может быть недооценка? У нас все время все на максимуме: «Арсенал», «Рубин», а сейчас стыки. Мы идем по очень серьезному кругу», — сказал Газизов «СЭ».

Соперником «Уфы», которая финишировала на 14-е месте в РПЛ, станет «Оренбург», ставший третьим в ФНЛ.

Первый матч пройдет 25 мая на поле команды ФНЛ, ответный — 28 мая в Уфе.