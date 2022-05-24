Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в матче с «Нижним Новгородом»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба был признан болельщиками сине-бело-голубых лучшим игроком матча 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом» (0:1).

При этом форвард в этой встрече не нанес ни одного удара по воротам соперника.

22 мая Артем Дзюба официально объявил об уходе из «Зенита».

Дзюбе 33 года, он играл за «Зенит» с 2015 года, за команду нападающий провел 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 голевых передач. С «Зенитом» Дзюба по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды стал обладателем кубка страны.