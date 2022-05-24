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Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в матче с «Нижним Новгородом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба был признан болельщиками сине-бело-голубых лучшим игроком матча 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом» (0:1).

При этом форвард в этой встрече не нанес ни одного удара по воротам соперника.

22 мая Артем Дзюба официально объявил об уходе из «Зенита».

Дзюбе 33 года, он играл за «Зенит» с 2015 года, за команду нападающий провел 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 голевых передач. С «Зенитом» Дзюба по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды стал обладателем кубка страны.

Артем Дзюба
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
4
1
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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