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Широков: «Если клубы хотели расширить РПЛ, то надо было заранее об этом говорить»

Широков прокомментировал решение РФС не расширять РПЛ до 18 команд
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Роман Широков заявил, что если клубы хотели расширить РПЛ, то надо было заранее об этом говорить.

«Я считаю, что нужно было оставить 16 клубов, как это сделал исполком и РФС. Если хотели 18, то надо было заранее об этом говорить. Сейчас скажите, что в следующем году мы будем расширяться, тогда всем все будет понятно», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Во вторник, 24 мая, исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение сохранит действующий формат РПЛ в следующем сезоне — два круга с участием 16 клубов.

Таким образом, РПЛ по итогам сезона-2021/22 напрямую покидают «Рубин» и «Арсенал», а «Торпедо» и «Факел» поднимутся из ФНЛ. В стыковых матчах сыграют «Уфа» — «Оренбург», «Химки» — «СКА-Хабаровск».

В премьер-лиге с 1994 года принимают участие 16 команд, за исключением эксперимента в 1996 и 1997 годах, когда команд было на две больше.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4704695-roman-shirokov-esli-kluby-hoteli-rasshirit-rpl-to-nado-bylo-zaranee-ob-etom-govorit.html
Роман Широков
Футбол
РПЛ
РФС
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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