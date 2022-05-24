Широков: «Если клубы хотели расширить РПЛ, то надо было заранее об этом говорить»

Бывший футболист сборной России Роман Широков заявил, что если клубы хотели расширить РПЛ, то надо было заранее об этом говорить.

«Я считаю, что нужно было оставить 16 клубов, как это сделал исполком и РФС. Если хотели 18, то надо было заранее об этом говорить. Сейчас скажите, что в следующем году мы будем расширяться, тогда всем все будет понятно», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Во вторник, 24 мая, исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение сохранит действующий формат РПЛ в следующем сезоне — два круга с участием 16 клубов.

Таким образом, РПЛ по итогам сезона-2021/22 напрямую покидают «Рубин» и «Арсенал», а «Торпедо» и «Факел» поднимутся из ФНЛ. В стыковых матчах сыграют «Уфа» — «Оренбург», «Химки» — «СКА-Хабаровск».

В премьер-лиге с 1994 года принимают участие 16 команд, за исключением эксперимента в 1996 и 1997 годах, когда команд было на две больше.