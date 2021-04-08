Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение руководства РФС обратится в комитет по этике за оценкой действий клуба.

«Это право руководства. Но мы извинились за то, что там получилось... Пусть рассмотрят. Органы разберутся. Возможно, где-то наш СММщик перегнул палку. Мы сразу принесли извинения и, кажется, действовали довольно корректно», — сказал Газизов «СЭ».

7 апреля в официальном Twitter башкирского клуба вместе с видео спорного эпизода матча против «Ахмата» (0:1) вышел пост с подписью: «Ку-ку блин (в оригинале — матерное слово). Если это не пенальти, то, что это?» Позже клуб объяснил публикацию ошибкой функции Т9. Главным арбитром встречи был Евгений Кукуляк.

(Данил Алешин)

?В «Уфе» отреагировали на нецензурный твит: «Никто не застрахован, когда в наборе текста помогает Т9»