Прохин сможет сыграть за «Сочи» против «Зенита»

Защитник Данила Прохин, арендованный нынешней зимой из «Зенита» в «Сочи» до конца следующего сезона, сможет в ближайшее воскресенье сыграть против питерцев.

«В его договоре аренды нет, каких-либо пунктов, ограничивающих возможность его участия в матче с «Зенитом», — подтвердил «СЭ» генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.

В этом сезоне 19-летний футболист один раз вышел на замену за «Сочи» в матче против «Тамбова» (5:0).

Матч 25-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Зенит» состоится 11 апреля, начало — в 16.30 (мск).

(Игорь Рабинер)