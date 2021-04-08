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Ларссон поблагодарил болельщиков «Спартака» за звание лучшего игрока месяца

19:56
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поблагодарил болельщиков команды за то, что они признали его лучшим игроком марта.

«Всем привет, — сказал Ларссон в интервью каналу «Спартака» на Youtube. — Хочу сказать огромное спасибо за то, что выбрали меня лучшим игроком месяца. Такое признание значит очень много. Это было бы невозможно без вашей поддержки и без помощи моих партнеров по команде. Спасибо всем, я очень ценю это звание».

В трех мартовских матчах шведский нападающий забил четыре мяча, два раза оформив дубль, и сделал одну голевую передачу.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/videos/24246355/

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