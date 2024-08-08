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Газизов назвал решение ЭСК РФС оскорблением в сторону махачкалинского «Динамо»

Алина Савинова
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Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал решение ЭСК РФС по судейству Яна Бобровского в матче 3-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:1).

«Считаю, что это оскорбление в нашу сторону. Как будто мы не знаем правил игры. Это оскорбление наших болельщиков, это оскорбление нашего клуба. Так я считаю. Объяснения? Нам все объясняли с «Химками», с «Краснодаром» объясняли... И сейчас объясняют. Получается, что мы вообще не понимаем, что такое футбол. А они знают. Судьи сегодня все решают. Пусть будет так», — приводит «РБ Спорт» слова Газизова.

«Динамо» обратилось в комиссию с просьбой оценить пять эпизодов. ЭСК РФС признала ошибочным назначение пенальти в ворота махачкалинской команды на 78-й минуте игры и при этом поддержала решения Бобровского не назначать пенальти в ворота «Пари НН» на 8-й, 18-й, 41-й и 45+3-й минутах встречи.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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