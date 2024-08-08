Газизов назвал решение ЭСК РФС оскорблением в сторону махачкалинского «Динамо»

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал решение ЭСК РФС по судейству Яна Бобровского в матче 3-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:1).

«Считаю, что это оскорбление в нашу сторону. Как будто мы не знаем правил игры. Это оскорбление наших болельщиков, это оскорбление нашего клуба. Так я считаю. Объяснения? Нам все объясняли с «Химками», с «Краснодаром» объясняли... И сейчас объясняют. Получается, что мы вообще не понимаем, что такое футбол. А они знают. Судьи сегодня все решают. Пусть будет так», — приводит «РБ Спорт» слова Газизова.

«Динамо» обратилось в комиссию с просьбой оценить пять эпизодов. ЭСК РФС признала ошибочным назначение пенальти в ворота махачкалинской команды на 78-й минуте игры и при этом поддержала решения Бобровского не назначать пенальти в ворота «Пари НН» на 8-й, 18-й, 41-й и 45+3-й минутах встречи.