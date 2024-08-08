Полузащитник «Пари НН» Царукян признался, что не слишком любит посещать ночные клубы

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян ответил на вопрос о том, посещает ли он ночные клубы.

«Очень редко. Люблю веселое настроение там, где близкие люди и хорошая компания. Не люблю, когда слишком шумит. В крайнем случае можно дома устроить тусовку. Где тогда цепляю девчонок? Где-нибудь в ресторане могу познакомиться. Когда ты личность, когда ты симпатичный и брутальный, и про тебя можно сказать еще много хороших слов, с этим проблем нет. (Смеется.) Могут написать сами или я пишу», — приводит «РБ Спорт» слова Царукяна.

22-летний футболист выступает за нижегородскую команду с января этого года. Он провел 8 матчей за «Пари НН» во всех турнирах, отметившись одним голом.