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Шварц считает, что «Динамо» ждет сложная игра с «Уралом»

12:14
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о предстоящем матче команды против «Урала» в пятом туре Тинькофф РПЛ.

«В эту субботу нас ждет достаточно сложная игра. Как вы знаете, у «Урала» недавно сменился тренер. Следующая игра будет для него первой на домашнем стадионе, поэтому они попытаются проявить себя с наилучшей стороны. Последнюю игру они играли на выезде против «Спартака» и показали добротный футбол, создавали моменты. Урал — команда, которая обладает мастеровитыми игроками. Нам важно сыграть дисциплинированно и надежно в первую очередь в обороне», — сказал Шварц.

Матч «Урал» — «Динамо» состоится 21 августа в Екатеринбурге. Начало — в 18:00 по московскому времени.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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