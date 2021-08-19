Шварц считает, что «Динамо» ждет сложная игра с «Уралом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о предстоящем матче команды против «Урала» в пятом туре Тинькофф РПЛ.

«В эту субботу нас ждет достаточно сложная игра. Как вы знаете, у «Урала» недавно сменился тренер. Следующая игра будет для него первой на домашнем стадионе, поэтому они попытаются проявить себя с наилучшей стороны. Последнюю игру они играли на выезде против «Спартака» и показали добротный футбол, создавали моменты. Урал — команда, которая обладает мастеровитыми игроками. Нам важно сыграть дисциплинированно и надежно в первую очередь в обороне», — сказал Шварц.

Матч «Урал» — «Динамо» состоится 21 августа в Екатеринбурге. Начало — в 18:00 по московскому времени.