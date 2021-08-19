Кавазашвили о возможном уходе Жиго: «Это трагедия для «Спартака»

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о возможном уходе Самуэля Жиго из «Спартака».

«Если он уйдет из команды, это будет трагедией для «Спартака». За последние годы он стал лидером клуба. Я не могу представить оборону красно-белых без него. Жиго — один из самых ярких защитников нашего чемпионата. У него много хороших качеств, он не теряет позицию, идеально играет головой. Самуэль бывает полезен в чужой штрафной, у него много голов за «Спартак». Я не знаю, сможет ли заменить его Кутепов. Мы давно не видели Илью на поле. Очень надеюсь, что Жиго останется в «Спартаке», — сказал Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Также Кавазашвили прокомментировал возможную натурализацию Жиго.

«По натурализации вопрос очень спорный. Нашей сборной, безусловно, нужен защитник такого уровня. Вопрос в том, хочет ли Самуэль выступать за сборную России? Я был бы не против его появления в национальной команде», — добавил Кавазашвили.

Контракт Жиго с красно-белыми рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне Самуэль провел шесть матчей за команду. Итальянские СМИ сообщают, что в игроке «Спартака» заинтересован «Торино».