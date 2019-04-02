Газинский подарил абонемент маленькому фанату "Краснодара". Мальчик плакал после матча с "Валенсией"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский посетил мальчика, который плакал после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Валенсией" (1:1), информирует официальный сайт "быков". 29-летний россиянин подарил всей семье абонементы, а также оставил автограф на футбольном мяче.

– Наша съемочная группа посетила недавнего героя "Инстаграма". Искренняя поддержка "быков" столкнулась с жестокостью гола последних минут, но игра продолжается и после финального свистка. Юрий Газинский убедился, что у "быков" растёт достойная смена, а также вручил подарки преданным болельщикам, – написано в заявлении пресс-службы "Краснодара".

Напомним, что "Краснодар" усилиями форварда Магомеда-Шапи Сулейманова вышел вперед на 85-й минуте домашней встречи с "Валенсией". Этот гол позволял клубу пройти в четвертьфинал ЛЕ, но на третьей компенсированной минуте игры нападающий "летучих мышей" Гонсалу Гедеш сравнял счет. "Краснодар" вылетел с турнира.