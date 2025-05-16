Бобровскому снова дали матч махачкалинцев — после ошибок в Каспийске

Сегодня, 16 мая, департамент судейства и инспектирования РФС объявил судей, назначенных на матчи 29-го тура чемпионата России. Игру «Ахмат» — «Динамо» Мх, от которой зависит ситуация внизу турнирной таблицы, доверили Яну Бобровскому.

Он впервые с начала августа прошлого года назначен в качестве судьи на встречу РПЛ с участием махачкалинцев. Тогда в матче 3-го тура «Динамо» Мх — «Пари НН» (0:1) он допустил две серьезные ошибки, а сама игра завершилась громким скандалом.

На 18-й минуте он не зафиксировал фол Кирилла Гоцука, толкнувшего двумя руками и выбросившего из штрафной за пределы поля Эгаша Касинтуру. А на 80-й после вмешательства ВАР Рафаэля Шафеева Бобровский изменил свое первоначальное решение и неверно оценил действия Джемала Табидзе, наказав динамовца пенальти.