Гайч рассказал, как проходили переговоры о переходе в ЦСКА
10:25
Новичок ЦСКА аргентинский нападающий Адольфо Гайч рассказал о ходе переговоров, которые завершились его трансфером.
«У нас были разные периоды в переговорах, — сказал Гайч в интервью каналу московских армейцев на Youtube. — Мы то продвигались вперед, то откатывались, но наконец пришли к варианту, который устроит всех. Сейчас я подписал контракт и очень счастлив, что являюсь игроком ЦСКА.
21-летний аргентинец дебютировал за ЦСКА в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:0). Ранее он выступал за «Сан-Лоренсо».
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