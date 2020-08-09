Гайч рассказал, как проходили переговоры о переходе в ЦСКА

Новичок ЦСКА аргентинский нападающий Адольфо Гайч рассказал о ходе переговоров, которые завершились его трансфером.

«У нас были разные периоды в переговорах, — сказал Гайч в интервью каналу московских армейцев на Youtube. — Мы то продвигались вперед, то откатывались, но наконец пришли к варианту, который устроит всех. Сейчас я подписал контракт и очень счастлив, что являюсь игроком ЦСКА.

21-летний аргентинец дебютировал за ЦСКА в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:0). Ранее он выступал за «Сан-Лоренсо».