РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гайч рассказал, как проходили переговоры о переходе в ЦСКА

10:25
Адольфо Гайч. Фото tycsports.com
Адольфо Гайч. Фото tycsports.com
Теги:

Новичок ЦСКА аргентинский нападающий Адольфо Гайч рассказал о ходе переговоров, которые завершились его трансфером.

«У нас были разные периоды в переговорах, — сказал Гайч в интервью каналу московских армейцев на Youtube. — Мы то продвигались вперед, то откатывались, но наконец пришли к варианту, который устроит всех. Сейчас я подписал контракт и очень счастлив, что являюсь игроком ЦСКА.

21-летний аргентинец дебютировал за ЦСКА в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:0). Ранее он выступал за «Сан-Лоренсо».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=qKyJitfgUIo

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 15819
Все опросы
Какому топ-клубу РПЛ больше других требуется усиление летом-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир