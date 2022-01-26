Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный уход Йоррита Хендрикса из стана красно-белых в аренду.

«Значит, он команде не подходит, не может найти общий язык с партнерами. Там есть руководство. Они определяют политику клуба. Плюс нужно понять, кто может усилить игру команды. Нужно посмотреть КПД каждого. Это же не просто выгнал одного, а другого взял. Получается кот в мешке. Промес был в «Спартаке» и поехал в Нидерланды. И что? Сидел на лавке. Зачем тогда менять шило на мыло. Нужно разбираться, кто может помочь команде, а кто нет, и тогда решать», — сказал Гаврилов «СЭ».

Ранее сообщалось, что 26-летний нидерландец будет отдан в аренду в «Фейеноорд» на полтора года с правом выкупа.

В нынешнем сезоне Хендрикс принял участие в 11 матчах за «Спартак» и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает нидерландца в 1,8 миллиона евро.