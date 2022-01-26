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Гаврилов — об уходе Хендрикса: «Промес уехал в Нидерланды, и что? Сидел на лавке»

Гаврилов высказался о возможном уходе Хендрикса из «Спартака»
Микеле Антонов

Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный уход Йоррита Хендрикса из стана красно-белых в аренду.

«Значит, он команде не подходит, не может найти общий язык с партнерами. Там есть руководство. Они определяют политику клуба. Плюс нужно понять, кто может усилить игру команды. Нужно посмотреть КПД каждого. Это же не просто выгнал одного, а другого взял. Получается кот в мешке. Промес был в «Спартаке» и поехал в Нидерланды. И что? Сидел на лавке. Зачем тогда менять шило на мыло. Нужно разбираться, кто может помочь команде, а кто нет, и тогда решать», — сказал Гаврилов «СЭ».

Ранее сообщалось, что 26-летний нидерландец будет отдан в аренду в «Фейеноорд» на полтора года с правом выкупа.

В нынешнем сезоне Хендрикс принял участие в 11 матчах за «Спартак» и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает нидерландца в 1,8 миллиона евро.

Йоррит Хендрикс
Юрий Гаврилов (футбол)
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Фейеноорд
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Сочи

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П
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Краснодар

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Зенит

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Себастьян Шиманьски

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Максимилиано Кофрие

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