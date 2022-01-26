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Агент Хендрикса: «Йоррит хочет играть за «Спартак». О причинах ухода надо спрашивать клуб»

Агент Хендрикса рассказал о причинах возможного ухода футболиста из «Спартака»
Артем Бухаев
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Сергей Федоров
Александр Соболев и Йоррит Хендрикс.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Фулько ван Куперен, агент полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса, рассказал «СЭ» о причинах возможного ухода футболиста в аренду в «Фейеноорд».

«Подробности пока рассказать не могу. Почему он уходит? Это вопрос к клубу. Йоррит хочет играть за «Спартак», но клуб принял такое решение. Я не тренер и не спортивный директор «Спартака», так что надо спрашивать у них, почему они не хотят видеть Хендрикса в клубе», — сказал ван Куперен «СЭ».

Ранее агент заявил Metaratings, что Хендрикс уже покинул расположение московского клуба для прохождения медобследования в «Фейеноорде».

В нынешнем сезоне Хендрикс принял участие в 11 матчах за «Спартак» и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает нидерландца в 1,8 миллиона евро.

Йоррит Хендрикс
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Фейеноорд
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3
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4
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5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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 - : -
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Филипе Силва Малком

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