Агент Хендрикса: «Йоррит хочет играть за «Спартак». О причинах ухода надо спрашивать клуб»

Фулько ван Куперен, агент полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса, рассказал «СЭ» о причинах возможного ухода футболиста в аренду в «Фейеноорд».

«Подробности пока рассказать не могу. Почему он уходит? Это вопрос к клубу. Йоррит хочет играть за «Спартак», но клуб принял такое решение. Я не тренер и не спортивный директор «Спартака», так что надо спрашивать у них, почему они не хотят видеть Хендрикса в клубе», — сказал ван Куперен «СЭ».

Ранее агент заявил Metaratings, что Хендрикс уже покинул расположение московского клуба для прохождения медобследования в «Фейеноорде».

В нынешнем сезоне Хендрикс принял участие в 11 матчах за «Спартак» и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает нидерландца в 1,8 миллиона евро.