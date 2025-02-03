Гаврилов: «Проблемы Промеса с законом испортят репутацию «Спартака»»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о возможном возвращении нападающего Квинси Промеса в московскую команду.

«Проблемы Промеса с законом испортят репутацию «Спартака». Понятно, что в чемпионате России уже выступали футболисты с таким прошлым, как у него. Но «Спартак» спокойно справляется сейчас и без Промеса — что есть он, что нет его. Незаменимых людей нет, «Спартак» нашел хороших игроков на его позицию. Поэтому не думаю, что его нужно возвращать», — цитирует «ВсеПроСпорт» Гаврилова.

В феврале прошлого года Промеса арестовали в аэропорту Дубая за то, что он попал в ДТП на улицах города и покинул место происшествия до приезда полиции. В мае нидерландца отпустили из-под стражи, но запретили покидать территорию страны.

Летом 2024 года у нападающего закончился контракт со «Спартаком», а в сентябре он заключил соглашение с «Дубай Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ. Футболист ожидает решения суда об экстрадиции в Нидерланды, где он приговорен к 7,5 года лишения свободы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.