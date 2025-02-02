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Боссы «Спартака» посмотрели игру Промеса. Квинси забил, показал ромб и сказал, что хочет обратно

Промес забил гол за «Дубай Юнайтед» и показал спартаковский ромб
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото ФК «Дубай Юнайтед»
После игры Квинси сказал, что хочет обратно.

Возвращение Квинси Промеса в «Спартак» кажется все более вероятным. В субботу его клуб «Юнайтед» встречался с «Масфутом» в первенстве ОАЭ, а на трибунах стадиона в Дубае присутствовали генеральный директор красно-белых Олег Малышев и спортивный директор Франсис Кахигао. Промес стал главным героем встречи, забив единственный гол на исходе встречи.

Победа на глазах руководства «Спартака»

Малышев и Кахигао явно не зря приехали в Дубай. На 87-й минуте Промес эффектно пробил из-за штрафной, отправив мяч в угол ворот. Этот гол принес его команде победу в 15-м туре второго дивизиона чемпионата ОАЭ.

Нидерландец, вероятно, знал, что за ним смотрит спартаковское руководство. После забитого мяча Квинси сложил пальцы в ромб, символизируя эмблему «Спартака», что можно расценивать как сигнал в сторону московского клуба.

Кахигао уже следил за Промесом, но переговоров пока нет

Кахигао присутствовал и на предыдущем матче «Юнайтед». Однако спортивный директор дубайцев Илие Чебану заявил, что приезд представителя «Спартака» не связан с официальными переговорами.

«Кахигао был на матче, меня на этой игре не было. Он приехал сам, так же как и я иногда бываю на матчах РПЛ. Я с ним не общался, он не обращался к нам за какой-то дополнительной информацией. Это больше относится к его работе в «Спартаке», а не к общению между клубами. Он не приезжал со мной договориться, по крайней мере, в этот раз. У нас есть контакты со «Спартаком» по разным темам — это нормально. Это обычный процесс: кто-то посещает Ульяновск, кто-то Дубай», — прокомментировал Чебану Sport24.

Квинси Промес. Промеса могут выпустить из ОАЭ. Квинси уже намекнул на возвращение в «Спартак»

Промес хочет в Москву

Позиция московского клуба по возможному возвращению голландца пока неясна. Зато сам Промес после игры заявил о своем желании вернуться в «Спартак» — и сделал это на русском языке. «Не знаю, брат, не знаю. Но я очень хочу», — ответил нападающий на вопрос о возвращении в клуб.

Правда, не всем камбэк футболиста в «Спартак» кажется хорошей идеей. «Понятно, что намекает, ему хочется играть, получать зарплату, славу и популярность. Несмотря на то, что он хороший футболист и отлично себя показал, но он очень скандальный и с таким прошлым. Не знаю, нужно ли это «Спартаку» или стоит двигаться дальше», — сказал «СЭ» экс-игрок красно-белых Александр Ширко.

Квинси провел за красно-белых 235 матчей во всех турнирах — больше, чем за какой-либо другой клуб. Нападающий отметился 114 голами — это шестой результат в истории «Спартака». В конце февраля 2024-го Промеса задержали в аэропорту Дубая, когда остальная команда возвращалась в Москву. Он пока не может покинуть ОАЭ, а также ему грозит экстрадиция в Нидерланды, где его могут приговорить к семи с половиной годам тюрьмы по обвинениям в нападении с ножом и контрабанде наркотиков.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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