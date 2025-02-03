Селюк считает Гогуа одним из самых медийных иностранцев в РПЛ
Дмитрий Селюк, агент бывшего защитника «Химок» Седрика Гогуа, не исключил, что футболист продолжит карьеру в Медиалиге.
— Где мы увидим Гогуа дальше?
— Когда все сделаем, тогда скажу. Посмотрим, будет ли это РПЛ.
— Как насчет Медиалиги?
— Почему нет? Можно рассмотреть этот вариант. У меня сейчас куча других вопросов, но с Гогуа мы решим.
— Считаете ли Гогуа одним из самых медийных легионеров РПЛ?
— Согласен с этим. Я никогда не задумывался на эту тему, но ведь действительно. Вы правы. Сейчас в Медиалиге платят достаточно большие зарплаты. В принципе, почему нет. Все говорят о любом появлении Гогуа. Если он где-то чуть-чуть отдаст пас на 10 градусов левее, то обсуждают это так, будто остальные в лиге этого не делают. Гогуа знают все! Вот если меня спросить про некоторых футболистов, которых покупают «Спартак», ЦСКА или «Динамо» за десятки миллионов, я понятия не имею, кто это такие. А про Гогуа знают. Феномен ли это? Интересно, что говорят такие вещи, которые никто и нигде не видел, не доказал. Я бы сравнил Гогуа с Дзюбой. Про обоих говорят, — цитирует Селюка Legalbet.ru.
Об уходе футболиста подмосковный клуб объявил 1 февраля. 30-летний ивуариец выступал за «Химки» с лета 2024 года. В этом сезоне на счету Гогуа четыре матчах во всех турнирах,в которых он не отметился результативными действиями.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3