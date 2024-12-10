Гаврилов не смог назвать лучшего игрока «Спартака» в первой части сезона РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о нападающем красно-белых Манфреде Угальде и хавбеке Эсекьеле Барко.

Лучший игрок «Спартака» в первой части чемпионата? Для меня лучшего не было. Не знаю, как это измерить. Угальде забил больше всех, но я бы не сказал, что он лучший.

А что про Барко говорить? Парень работает. Да, забил восемь голов, но Угальде забил больше. Хотя он и должен это делать больше, потому что нападающий. Если бы он этого не делал, то зачем бы он был нужен команде? Если не будет забивать, будут искать другого. Все просто», — цитирует Гаврилова Legalbet.

Ранее портал Opta назвал Барко лучшим игроком РПЛ в первой части сезона-2024/25.