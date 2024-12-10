Степашин рассказал о задачах «Динамо» на вторую половину сезона

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин обозначил задачи московского клуба на вторую половину сезона-2024/25.

«Бороться надо, конечно, за первое место. 4 очка — это не тот отрыв. В прошлом году в первом круге мы от «Зенита» отставали на 8, но едва не выиграли первенство. Здесь главное — качество игры и настрой. Задача — быть в тройке и выиграть Кубок не снята, а биться надо, конечно, за первое место. В противном случае, ты и третьего не возьмешь», — цитирует Степашина «КП Спорт».

«Динамо» уходит на зимнюю паузу на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ с 35 очками. Москвичи уступают лидирующим «Зениту» и «Краснодару» 4 очка.