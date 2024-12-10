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Сегодня, 09:15

Дуглас Сантос заявил, что Соболев еще принесет пользу «Зениту»

Гоша Чернов
Шеф отдела информации
Роман Кольцов
Корреспондент
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Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» высказался об адаптации нападающего Александра Соболева в петербургской команде.

— Год назад ты признавался, что твой переход в «Спартак» невозможен. А как ты отнесся к трансферу Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит»? Не было опасений, что «химии» с ним не получится из-за драки двухлетней давности и других эпизодов?

— У каждого свой путь в футболе. Соболев — хороший футболист с российским паспортом, у него есть свои положительные стороны. Мы должны уважать его решение, он профессионал. То, что произошло два года назад, уже решено. Этот вопрос давно закрыт, и мы двигаемся дальше вместе. Он все еще проходит процесс адаптации. Как только он привыкнет к игре «Зенита», сразу же начнет приносить пользу.

— Многие болельщики «Зенита» не могут простить Соболеву его прошлое в «Спартаке». Как изменить их мнение?

— Это сложный вопрос. Мы знаем, что у активных болельщиков есть своя идеология поддержки и заботы о клубе, и не собираемся вмешиваться. Я думаю, что инициатива должна исходить от двух сторон, не только от Соболева. И его инициатива в том, чтобы прославлять цвета «Зенита», которые он теперь защищает, — рассказал Сантос «СЭ».

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Александр Соболев перешел в «Зенит» летом 2024 года из московского «Спартака». Сумма трансфера составила 10 миллионов евро, по версии Transfermarkt.

В 11 матчах сезона РПЛ 27-летний форвард не сумел совершить ни одного результативного действия. В FONBET Кубке России на счету Соболева два гола и одна передача.

Александр Соболев
Дуглас Сантос
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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