Гасилин: «Для Станковича поражение от «Зенита» — это отставка»

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин ответил на вопрос «СЭ» о будущем главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«У Станковича дела намного хуже, чем у Семака. Думаю, поражение отправит его в отставку. В целом, «Зенит» мне более симпатичен, и все это понимают. Но я хочу сильный «Спартак». У меня очень много знакомых-болельщиков красно-белых, и мне жалко, что происходит с клубом. Уже какой сезон сколько непонятных трансферов. Жедсон — человек большого таланта и уровня. Надо дать ему раскрыться. Но Угальде я до сих пор не вижу. Выстрелил — половину сезона отыграл, стал лучшим бомбардиром. Но где сейчас Угальде? Продавать? Не знаю. Но в срезе этих событий, думаю, что для Станковича поражение от «Зенита» — это отставка», — сказал Гасилин «СЭ».

После 4 туров РПЛ «Спартак» с 4 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Зенит» с 5 баллами располагается на 8-й позиции.