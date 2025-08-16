Гасилин назвал возможным чемпионство «Зенита»

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о шансах сине-бело-голубых на чемпионство.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что «в команде объявлен план «перехват» железнодорожных составов, стада быков и так далее».

«Думаю, что да. Четыре тура только прошло. «Локомотив» на первом месте, семь очков разница. Две очные игры — шесть очков. Ну, конечно, возможно», — сказал Гасилин «СЭ».

«Зенит» с 5 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В субботу, 16 августа, питерцы на выезде сыграют против «Спартака» в 5-м туре РПЛ. Начало матча — в 17.30 по московскому времени.