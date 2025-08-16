Гасилин заявил, что «Зенит» может получить эмоциональный допинг после победы над «Спартаком»

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о перспективах клуба в РПЛ.

«Уверен, если «Зенит» обыграет «Спартак», то получит эмоциональный допинг для того, чтобы условно совершить рывок «Краснодара» прошлого сезона — 11 матчей подряд. К зимней паузе они будут на первом месте и вы не будете задавать мне такие вопросы», — сказал Гасилин «СЭ».

После 4 туров РПЛ «Спартак» с 4 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Зенит» с 5 баллами располагается на 8-й позиции.