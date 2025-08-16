Гасилин: «Не думаю, что Семак находится на грани. Под Станковичем стул сильно-сильно шатается»

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и сине-бело-голубыми.

Игра команд состоится в субботу, 16 августа, и начнется в 17.30 по московскому времени

«Решающий матч. Не думаю, что Семак находится на грани. Под Станковичем стул сильно-сильно шатается. Думаю, что к Сергею Богдановичу большой кредит доверия. Он 7,5 лет в «Зените», шесть чемпионств и невероятное количество кубков. Ну да, такой вот старт пока получается. Наверное, один из худших за лет так 10. Но нет ничего катастрофичного. То что сейчас матч важнейший — сто процентов. Знаете, по истории часто бывает так: чтобы остаться на престоле, нужно выиграть локальную войну», — сказал Гасилин «СЭ».

После 4 туров РПЛ «Спартак» с 4 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Зенит» с 5 баллами располагается на 8-й позиции.