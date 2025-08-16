Футбол
16 августа, 11:35

Гасилин: «Не думаю, что Семак находится на грани. Под Станковичем стул сильно-сильно шатается»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и сине-бело-голубыми.

Игра команд состоится в субботу, 16 августа, и начнется в 17.30 по московскому времени

«Решающий матч. Не думаю, что Семак находится на грани. Под Станковичем стул сильно-сильно шатается. Думаю, что к Сергею Богдановичу большой кредит доверия. Он 7,5 лет в «Зените», шесть чемпионств и невероятное количество кубков. Ну да, такой вот старт пока получается. Наверное, один из худших за лет так 10. Но нет ничего катастрофичного. То что сейчас матч важнейший — сто процентов. Знаете, по истории часто бывает так: чтобы остаться на престоле, нужно выиграть локальную войну», — сказал Гасилин «СЭ».

После 4 туров РПЛ «Спартак» с 4 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Зенит» с 5 баллами располагается на 8-й позиции.

Алексей Гасилин
Деян Станкович
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
    • «Спартак» — «Зенит»: трансляция матча РПЛ начнется в 17.30 мск

    Гасилин заявил, что «Зенит» может получить эмоциональный допинг после победы над «Спартаком»
