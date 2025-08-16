«Спартак» и «Зенит» встретятся в 5-м туре РПЛ в субботу, 16 августа. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

16 августа, 17:30. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Зенит» можно отслеживать в нашем матч-центре и ленте новостей.

Трансляция игры в прямом эфире пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игру можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в ретрансляции федерального канала по платной подписке.

В истории очных противостояний в чемпионате России у красно-белых 19 побед, у сине-бело-голубых 25 побед и еще 18 матчей завершились вничью. Разница мячей — 105-85 в пользу зенитовцев.