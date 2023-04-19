Гарре рассказал, что до перехода в «Крылья Советов» им интересовался «Краснодар»
Аргентинский полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре поделился первыми впечатлениями от чемпионата России.
«Первые впечатления от РПЛ хорошие. Так получилось, что первые три игры мы сначала провели против «Динамо» ? это очень сильная команда. До своего приезда в Россию я смотрел много матчей РПЛ. Они произвели на меня сильное впечатление, у вас очень сильный чемпионат», — приводит «Чемпионат» слова Гарре.
Также он рассказал об интересе к нему от «Краснодара» до перехода в самарский клуб.
«Интересовался ли мной кто-то из РПЛ? Да, мной очень сильно интересовался «Краснодар», но «Крылья» были быстрее и конкретнее», — добавил футболист.
22-летний полузащитник перешел в «Крылья Советов» в январе 2023 года. Ранее он выступал за аргентинский «Уракан». В текущем сезоне Гарре провел шесть матчей в РПЛ и четыре — в FONBET Кубке России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4