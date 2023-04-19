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Габулов поддерживает идею проведения чемпионата России с плей-офф

Алина Савинова
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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов ответил на вопрос, как бы он отнесся к изменениям в РПЛ.

«Такие вопросы с ходу на коленке не решаются, не рассматривают. Они очень глубоко изучаются, прорабатываются, только потом выносятся, как минимум на обсуждение. Понятно, что назрели реформы в российском футболе, я об этом еще год назад говорил, когда нас исключили отовсюду. Мое мнение, я и сам участвовал в соревнованиях в бельгийском формате проведения чемпионата. Там тоже плей-офф, сначала идет регулярный чемпионат, потом команды делятся соответственно с занятыми местами, а потом проводится плей-офф. В плей-офф определяется чемпион и команды, которые вылетают. Соревнования регулярного первенства совсем не сравнивается с плей-офф, потому что в регулярном соревновании играешь и зарабатываешь очки, а потом после завершения регулярного соревнования все эти очки делятся. Получается, какой бы отрыв не был в плей-офф он в течении трех матчей может нивелироваться. Частое количество матчей топ-клубов между собой, большое количество. Я больше за эту модель, потому что сам участвовал, и там все логически объяснимо, нет нарушения спортивного принципа, нет проходных матчей», — приводит «РБ Спорт» слова Габулова.

Ранее глава РПЛ Александр Алаев сообщил, что в чемпионате России может появиться стадия плей-офф или третий круг с разбивкой команд на группы. Он отметил, что эти вопросы заслуживают обсуждения на общем собрании клубов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-gabulov-reformy-v-rossijskom-futbole-nazreli-ya-za-provedenie-chempionata-s-plej-off/
Владимир Габулов
Футбол
РПЛ
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Илья Кутепов

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

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