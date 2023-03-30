Галямин отреагировал на решение РПЛ вручить Дзюбе награду лучшему игроку марта

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Дмитрий Галямин рассказал, что думает о решении РПЛ вручить нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе награду лучшему игроку марта.

«Ничего удивительного нет. Скорости у него особой никогда не было, но мастерство есть. И чувство гола тоже. Плюс идет на пользу по сути отсутствие конкуренции. Так что нормально, что он даже в своем возрасте один из лучших.

Надо посмотреть, что Артем покажет дальше. Многое будет зависеть от того, как команда будет выглядеть. Для него важен командный настрой", — цитирует Галямина «РБ Спорт».

В марте этого года Дзюба провел три матча в РПЛ, отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.