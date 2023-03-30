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Дмитрий Кузнецов: «Сейчас Дзюба в оптимальном состоянии, но что будет, если он перестанет забивать?»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался о решении РПЛ вручить форварду «Локомотива» Артему Дзюбе награду как лучшему игроку марта.

«Дзюба забивал голы. Наверное, это главный показатель? Забил больше всех, вот и выиграл. Не думаю, что его номинация как-то говорит об уровне РПЛ. Это здесь ни при чем. Меня часто спрашивают, почему его в сборную не вызывают. Но сколько мы еще не будем участвовать в отборе на Европу или мир? Да, он хороший футболист, но не будет играть через 15-20 лет. Сейчас надо наигрывать молодых. Артем — опытный человек, игрок высокого уровня. Но его нынешняя статистика не говорит о том, что через месяц он останется в такой же форме. Это зависит от множества факторов. Сейчас, возможно, он в оптимальном состоянии. А если перестанет забивать? Что о нем будут говорить?», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

В среду 29 марта, Дзюбу признали лучшим игроком РПЛ в марте.

8 февраля нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона.

В текущем месяце 34-летний форвард провел за железнодорожников 3 матча, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-kuznetsov-sejchas-dzyuba-v-optimal-nom-sostoyanii-no-chto-budet-esli-on-perestanet-zabivat/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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Галямин отреагировал на решение РПЛ вручить Дзюбе награду лучшему игроку марта
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1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
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