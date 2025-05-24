Бителло стал лучшим ассистентом РПЛ сезона-2024/25

Полузащитник московского «Динамо» Бителло стал лучшим ассистентом РПЛ в сезоне-2024/25.

В активе 25-летнего бразильца 11 голевых передач в 26 матчах. Он на одну голевую опередил хавбека «Зенита» Вендела. Оба игрока пропустили матчи 30-го тура.

Третьим в гонке ассистентов стал полузащитник «Спартака» Маркиньос — 9. Он отдал три результативные передачи в игре с «Химками» (5:0) в заключительном туре.