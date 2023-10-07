Галактионов о форме Дзюбы: «Никакого спада у Артема нет»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал текущую форму нападающего Артема Дзюбы.

«Кто определил, что у Дзюбы игровой спад? Через него проходят определенные взаимодействия, за счет него другие футболисты себя хорошо проявляют. Никакого спада у Артема нет», — цитирует тренера РИА «Новости Спорт».

Дзюба выйдет в стартовом составе в матче с «Уралом» в 11-м туре РПЛ.