Галактионов о форме Дзюбы: «Никакого спада у Артема нет»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал текущую форму нападающего Артема Дзюбы.
«Кто определил, что у Дзюбы игровой спад? Через него проходят определенные взаимодействия, за счет него другие футболисты себя хорошо проявляют. Никакого спада у Артема нет», — цитирует тренера РИА «Новости Спорт».
Дзюба выйдет в стартовом составе в матче с «Уралом» в 11-м туре РПЛ.
Источник: РИА
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|7.10
|12:00
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|7.10
|14:00
|
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|7.10
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|
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|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
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|8.10
|16:30
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|8.10
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|П
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Крылья Советов
|4
|
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Квинси Промес
Спартак
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|Ж
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