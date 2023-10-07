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Сегодня, 11:26

Агент Мансини заявил, что сейчас не время говорить о переходе игрока в РПЛ

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Габриэль Литтери, агент полузащитника «Панатинаикоса» Даниэля Мансини, прокомментировал интерес к игроку со стороны «Краснодара».

«Официального предложения от «Краснодара» не было, мы ни с кем не общались. Переход Мансини в РПЛ зимой? Сейчас не время об этом говорить», — приводит «РБ Спорт» слова Литтери.

В текущем сезоне 26-летний аргентинец провел 10 матчей, в которых отдал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Краснодар
ФК Панатинаикос
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
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