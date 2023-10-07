Агент Мансини заявил, что сейчас не время говорить о переходе игрока в РПЛ
Габриэль Литтери, агент полузащитника «Панатинаикоса» Даниэля Мансини, прокомментировал интерес к игроку со стороны «Краснодара».
«Официального предложения от «Краснодара» не было, мы ни с кем не общались. Переход Мансини в РПЛ зимой? Сейчас не время об этом говорить», — приводит «РБ Спорт» слова Литтери.
В текущем сезоне 26-летний аргентинец провел 10 матчей, в которых отдал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
Источник: РБ Спорт
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|
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|7.10
|12:00
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|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
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|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
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|
Ахмат – Рубин
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Зенит
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|
Федор Чалов
ЦСКА
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