Галактионов считает, что «Локомотиву» не хватило Дзюбы в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что команде не хватило форварда Артема Дзюбы в матче с «Крыльями Советов» (1:1)

— Отсутствие Дзюбы — понятно, что определенные взаимодействия были выстроены, с точки зрения командной игры. Конечно, нам не хватало такого игрока на поле — мощного, через которого можно развивать атаки, — сказал Галактионов после матча.

Ранее Дзюба объяснил свое отсутствие в матче.

«Локомотив» располагается на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 27 матчей. «Крылья Советов» находится на 12-й строчке с 26 очками.