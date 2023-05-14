«Крылья Советов» — «Локомотив»: грубо ошибся помощник судьи, зафиксировав офсайд у Изидора. Гол гостей засчитан правильно

На 48-й минуте матча 27-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Локомотив» (1:1) второй ассистент судьи Дмитрий Ермаков занял неправильную позицию и допустил грубую ошибку, зафиксировав положение «вне игры» у Вильсона Изидора, сравнявшего счет. Он решил, что в момент паса нападающий железнодорожников забежал за линию офсайда.

«Крылья Советов» — «Локомотив».

«Крылья Советов» — «Локомотив».

На самом деле ближе к линии ворот в тот момент располагался защитник самарцев Александр Солдатенков. В этом убедились, проведя проверку, видеоассистенты Артем Чистяков и Варанцо Петросян. В результате спустя некоторое время гол «Локо» был правильно засчитан.